Названа причина, по которой «Оренбург» проиграет «Рубину» в Кубке

Казанский «Рубин» одержит победу над «Оренбургом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Бывший главный тренер команды из столицы Татарстана Ринат Билялетдинов объяснил «Газете.Ru», почему.

«По сыгранности, по поставленной игре кажется, что «Рубин» все-таки должен выиграть. «Оренбург» бьется за свое имя — как Воронеж в прошлом году. Креатив есть у команды, но недостаточно. В матче чемпионата с «Рубином» забили один гол, второй — всякое может быть. С Нижним «Оренбург» пытался что-то сделать. Но по расклады «Рубин» должен выигрывать, на мой взгляд, он является фаворитом.

«Оренбургу» можно только посочувствовать. У них есть кадровый голод, не хватает креативных игроков. Они бьются, но нет той игры, которая была несколько лет назад при Личке. Но там было и пятеро латиноамериканцев, они и сзади отрабатывали, и игра была красивая. А сейчас я не вижу ничего, кроме, может быть, характера. Это не упрек тренеру, потому что все его задумки исполняют игроки. А если качественного исполнения нет, то тренер исходит из того, что они могут делать.

Пока «Оренбург» бледен — как и все команды из нижней части турнирной таблицы. Думаю, что «Рубин» победит», — считает Билялетдинов.

«Рубин» и «Оренбург», как и грозненский «Ахмат», набрали в группе А по три очка. Возглавляет квартет с девятью баллами «Зенит». Матч между оренбуржцами и казанцами состоится во вторник, 16 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

