Легенда «Динамо» назвал лучшего футболиста в матче со «Спартаком»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал футболиста бело-голубых Битело лучшим в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если только Бителло, он забил хороший гол. А так и не назовёшь никого тоже. Гарсию я не могу назвать лучшим, потому что забивал после ошибок «Динамо», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

