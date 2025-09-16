На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пациент психушки»: тренера «Спартака» назвали шизофреником

Экс-президент «Спартака» Червиченко: поведение Станковича вредит команде
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для Legalbet назвал главного тренера команды Деяна Станковича человеком, который своим поведением разлагает команду.

«Конечно, поведение тренера идет во вред «Спартаку». Тут человеческая проблема. По Станковичу плачут врачи. Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он — пациент психушки абсолютно точно. Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений», — считает Червиченко.

Бывший президент «Спартака» отметил, что Станкович спорит с арбитрами по каждому решению и считает, что те должны всегда свистеть в пользу красно-белых.

«Спартак» сыграл вничью в последнем матче чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (2:2), а Станкович был удален со скамейки запасных еще в первом тайме. В данный момент «Спартак» идет на восьмом месте в РПЛ с 12 набранными очками.

Ранее «Зенит» выдал худший старт сезона за 17 лет.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами