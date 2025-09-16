«Пациент психушки»: тренера «Спартака» назвали шизофреником

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для Legalbet назвал главного тренера команды Деяна Станковича человеком, который своим поведением разлагает команду.

«Конечно, поведение тренера идет во вред «Спартаку». Тут человеческая проблема. По Станковичу плачут врачи. Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он — пациент психушки абсолютно точно. Таким поведением, даже когда он сдерживался мимикой и смешками, он постоянно выводит своих игроков на возмущение судейских решений», — считает Червиченко.

Бывший президент «Спартака» отметил, что Станкович спорит с арбитрами по каждому решению и считает, что те должны всегда свистеть в пользу красно-белых.

«Спартак» сыграл вничью в последнем матче чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Динамо» (2:2), а Станкович был удален со скамейки запасных еще в первом тайме. В данный момент «Спартак» идет на восьмом месте в РПЛ с 12 набранными очками.

