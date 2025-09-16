Футбольный матч в России чуть не закончился массовой дракой

Матч между «Темпом» и «Распадской» чуть не закончился массовой дракой

Матч Третьей российской лиги между »Распадской» из Междуреченска и барналульским «Темпом» чуть не закончился массовой дракой, передает Sport Baza.

Игрок «Распадской» Артем Лукьянов нанес сильный удар локтем сопернику Владимиру Завьялову, сломав ему челюсть в двух местах. Лукьянов сразу получил красную карточку, а на поле едва не вспыхнула потасовка.

На следующий день руководство «Распадской» осудило поступок Лукьянова, расторгнув с ним контракт.

15 сентября вмосковской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Первой лиги завершилась массовой дракой. «Родина» одержала победу со счетом 2:0. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. После драки арбитр матча Игорь Капленков показал несколько желтых и красных карточек.

