На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Футбольный матч в России чуть не закончился массовой дракой

Матч между «Темпом» и «Распадской» чуть не закончился массовой дракой
true
true
true
close
Telegram-канал Sport Baza

Матч Третьей российской лиги между »Распадской» из Междуреченска и барналульским «Темпом» чуть не закончился массовой дракой, передает Sport Baza.

Игрок «Распадской» Артем Лукьянов нанес сильный удар локтем сопернику Владимиру Завьялову, сломав ему челюсть в двух местах. Лукьянов сразу получил красную карточку, а на поле едва не вспыхнула потасовка.

На следующий день руководство «Распадской» осудило поступок Лукьянова, расторгнув с ним контракт.

15 сентября вмосковской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Первой лиги завершилась массовой дракой. «Родина» одержала победу со счетом 2:0. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. После драки арбитр матча Игорь Капленков показал несколько желтых и красных карточек.

Ранее на Федора Смолова завели уголовное дело после драки в «Кофемании».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами