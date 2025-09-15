Футбольный матч Первой лиги завершился массовой дракой

Встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Первой лиги завершился массовой дракой, передает «Чемпионат».

«Родина» одержала победу со счетом 2:0. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. После драки арбитр матча Игорь Капленков показал несколько желтых и красных карточек.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Федора Смолова могут посадить в тюрьму за драку в «Кофемании».