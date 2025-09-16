Комментатор «Матч ТВ»: Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об эмоциональном поведении тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, отметив, что он не был бешеным, когда был футболистом, передает «Матч ТВ».

«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Он вёл себя прилично. Мне он казался уравновешенным футболистом и человеком», — сказал Черданцев.

Станкович был удален во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее тренера «Спартака» назвали шизофреником.