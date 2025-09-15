«Авангард» стал шестым клубом, одержавшим 700 побед в КХЛ

Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» и стал шестым клубом, которому удалось одержать 700 побед в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. За «Авангард» шайбы забросили Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За минский клуб отличились Сэм Энас, Алекс Лимож, Егор Бориков и Алекс Лимож. В овертайме команды не смогли забросить шайбу. В серии буллитов решающий бросок реализовал хоккеист «Авангарда» Николай Прохоркин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

