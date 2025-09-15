На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Авангард» стал шестым клубом, одержавшим 700 побед в КХЛ

«Авангард» обыграл «Динамо» и стал шестым клубом КХЛ, одержавшим 700 побед
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Омский «Авангард» обыграл минское «Динамо» и стал шестым клубом, которому удалось одержать 700 побед в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. За «Авангард» шайбы забросили Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски, Наиль Якупов и Игорь Мартынов. За минский клуб отличились Сэм Энас, Алекс Лимож, Егор Бориков и Алекс Лимож. В овертайме команды не смогли забросить шайбу. В серии буллитов решающий бросок реализовал хоккеист «Авангарда» Николай Прохоркин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее «Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером команды.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами