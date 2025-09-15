На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион мира в составе сборной Франции завершил карьеру в 31 год

Григорий Сысоев/РИА «Новости»

31-летний французский центральный защитник Самуэль Юмтити объявил в своих соцсетях о завершении карьеры.

«После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться. Я отдал все со страстью и ни о чем не сожалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми я смог выступать», — написал Юмтити.

Юмтити дважды становился чемпионом Испании в составе каталонской «Барселоны», а также выигрывал чемпионат мира 2018 года, который прошел в России. Последним клубом для Юмтити был французский «Лилль».

15 сентября стало известно о том, что Юмтити, которым интересовались несколько российских клубов, наотрез отказался от продолжения карьеры в России.

Футболист не стал рассматривать детали возможного предложения, дав понять, что продолжать карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ) он не намерен.

Ранее бывший игрок сборной России завершил карьеру в 36 лет.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
