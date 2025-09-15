На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» заинтересовалась российским суперталантом

Metaratings: «Барселона» заинтересовалась Батраковым из «Локомотива»
true
true
true
close
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство сине-гранатовых пристально следит за игрой российского футболиста, однако пока никак не контактировало с «Локомотивом» насчет потенциальной сделки.

За основной состав «Локомотива» Батраков, которому 20 лет, выступает с 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 54 матча, в которых отметился 26 голами. В текущем сезоне чемпионата России возглавляет таблицу бомбардиров с семью голами. Также он забил два мяча в семи матчах за сборную России.

13 сентября московский «Локомотив» сыграл вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Встречу рассудила бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Ранее Артем Дзюба заявил, что избил бы Федора Смолова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами