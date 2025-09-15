«Барселона» заинтересовалась российским суперталантом

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство сине-гранатовых пристально следит за игрой российского футболиста, однако пока никак не контактировало с «Локомотивом» насчет потенциальной сделки.

За основной состав «Локомотива» Батраков, которому 20 лет, выступает с 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 54 матча, в которых отметился 26 голами. В текущем сезоне чемпионата России возглавляет таблицу бомбардиров с семью голами. Также он забил два мяча в семи матчах за сборную России.

13 сентября московский «Локомотив» сыграл вничью в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 1:1. Встречу рассудила бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

