Дзюба заявил, что избил бы Смолова в первом раунде

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что легко бы победил футболиста Федора Смолова в потенциальном поединке.

По его словам, при этом никаких шансов, что такой бой в ближайшее время состоится, нет.

«Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него», — заявил Дзюба.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

13 сентября «Акрон» уступил действующему чемпиону России «Краснодару» со счетом 1:2. После восьми туров тольяттинцы идут на 15-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков.

