В Госдуме выступили против иностранной музыки на спортивных мероприятиях

Депутат Колунов предложил ограничить использование зарубежной музыки в спорте
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ.

Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча.

«Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей», — обратил внимание депутат.

По его мнению, такое положение дел ведет к популяризации зарубежных песен и авторов, большинство из которых не поддержали СВО в 2022 году и отменили выступления в России.

«И зачем мы их «пиарим»? Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке», — сказал парламентарий.

Весной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское и международное законодательство не могут заставить музыкальные платформы Apple Music и Spotify запретить в республике русскоязычную музыку. Он поручил минкультуры, минцифры и минюсту усовершенствовать нормативную базу для «информационной и национальной безопасности» страны в этой сфере.

Ранее российской гимнастке запретили выступать под песню «Младший лейтенант».

