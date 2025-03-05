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На Украине не могут заставить Apple Music заблокировать русскоязычную музыку

Премьер Шмыгаль признал, что Apple и Spotify не заблокируют русскую музыку
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Depositphotos

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что украинское и международное законодательство не могут заставить музыкальные платформы, таких как Apple Music и Spotify, запретить на территории Украины русскоязычную музыку.

Так украинский премьер ответил на петицию, которая была в феврале опубликована на сайте кабмина. В ней требовали повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах и обязать их заблокировать доступ к русскоязычной музыке. Обращение за несколько дней набрало необходимое для рассмотрения правительством количество голосов.

«В международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку», — ответил на петицию Шмыгаль.

При этом премьер добавил, что для «информационной и национальной безопасности» страны нужно усовершенствовать нормативную базу в подобных сферах. Он поручил Минкультуры, Минцифры и Минюсту проработать этот вопрос.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что возможный запрет русскоязычной музыки в популярных стриминговых сервисах Apple Music и Spotify на Украине будет очередной глупостью со стороны украинских властей.

Ранее стало известно, что власти Львова потратят городской бюджет на запрет книг на русском языке.

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