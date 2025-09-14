На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бой Альвареса и Кроуфорда установил еще один уникальный рекорд

Бой Альвареса и Кроуфорда стал рекордным по посещаемости арены в Лас-Вегасе
true
true
true
close
IMAGO/Tom Hogan/Global Look Press

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом установил рекорд посещаемости на арене «Эллиджент Стэдиум» в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Ring.

Событие стало наиболее посещаемым за всю историю стадиона. Его максимальная вместимость составляет 71 835 мест. При этом бой посетили 70 482 зрителя.

Кроуфорд в титульном поединке за пояса по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе победил Альвареса единогласным решением судей со счетом 116:112, 115:113, 115:113. Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях Ранее он завоевывал все пояса также в полусредней и в первой полусредней категориях. Примечательно, что 37-летний Кроуфорд провел первый поединок во втором среднем весе.

Кроуфорд остается непобежденным. На его счету 42 успешных поединка в профессиональном боксе, 30 из которых он завершил досрочно. Альварес потерпел третье поражение при 63 победах и двух ничьих.

Ранее российский чемпион поздравил Кроуфорда.

