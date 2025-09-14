«Техника, мастерство, IQ и сила»: российский чемпион поздравил Кроуфорда

Американский боксер Теренс Кроуфорд заслужил победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Об этом в соцсети Х написал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол.

«Это был великолепный бой между двумя легендарными бойцами. Техника, мастерство, IQ и сила! Поздравляю Теренса Кроуфорда с заслуженной победой! Ты это заслужил», — заявил Бивол.

Кроуфорд в титульном поединке за пояса по версиям WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе победил Альвареса единогласным решением судей со счетом 116:112, 115:113, 115:113. Американец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях Ранее он завоевывал все пояса также в полусредней и в первой полусредней категориях. Примечательно, что 37-летний Кроуфорд провел первый поединок во втором среднем весе.

Кроуфорд остается непобежденным. На его счету 42 успешных поединка в профессиональном боксе, 30 из которых он завершил досрочно. Альварес потерпел третье поражение при 63 победах и двух ничьих.

Ранее Кроуфорд назвал себя фанатом Канело.