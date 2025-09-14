Стали известны составы «Балтики» и «Зенита» на матч РПЛ

Опубликованы стартовые составы калининградской «Балтики» и петербургского «Зенита» на матч 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Гонду, Кассьерра.

Встреча состоится 14 сентября на »Ростех Арене», ее официальная вместимость на текущий сезон составляет 30 600 зрителей. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. Команда под руководством Андрея Талалаева имеет в активе 15 очков и располагается на четвертой позиции.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

