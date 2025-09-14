На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звучит как приговор: легенда «МЮ» рассказал, сколько «Спартаку» ждать чемпионства

Экс-игрок Канчельскис: «Спартак» не будет чемпионом еще лет десять
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московскому «Спартаку» не стоит ждать чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ближайшие годы. Уверенность в этом в комментарии порталу «ЕвроФутбол.Ру» выразил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

«Спартак» не будет чемпионом еще в ближайшие лет десять. И в этом сезоне, соответственно, тоже. Какой из «Спартака» сейчас чемпион? Это команда для четвертого-пятого места, не больше», — убежден Канчельскис.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален в концовке первого тайма за споры и оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова.

В преддверии девятого тура 10-кратные чемпионы России идут на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков. Следующим соперником москвичей в чемпионате будут самарские «Крылья Советов!», эта игра состоится 21 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 14:30 по столичному времени.

Ранее руководитель «Спартака» высказался о будущем Станковича.

Футбол. Чемпионат России
