«У меня нет магического шара»: руководитель «Спартака» высказался о будущем Станковича

Руководство московского «Спартака» поддерживает главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом «Чемпионату» заявил спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Он призвал не обсуждать спекуляции и слухи, подчеркнув, что в каждом матче выигрывать невозможно. При этом, по словам испанца, в последних встречах «Спартак» играет лучше, чем на старте сезона. И, по его мнению, красно-белые должны были набирать больше очков, однако по ряду причин не получилось.

Говоря о Станковиче, Кахигао сделал акцент на том, что он является тренером команды, и обсуждать иную ситуацию было бы неуважением к специалисту. Функционер убежден, что специалист понимает, что от него требуется, и знает свои задачи лучше многих.

«Он не первый год в футболе самого высокого уровня. В этом он хочет помочь команде. И мы хотим помочь команде. Мы в этом абсолютно едины. И ни у кого нет сомнений: «Лукойл», совет директоров и все в клубе уверены в нём. Это главный тренер футбольного клуба «Спартак». И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем», — сказал Кахигао.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Станкович был удален в концовке первого тайма за споры и оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова.

Ранее тренер «Спартака» заявил о плохом отношении судей к команде.