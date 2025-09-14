На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«У меня нет магического шара»: руководитель «Спартака» высказался о будущем Станковича

Спортдиректор «Спартака» Кахигао: клуб поддерживает тренера Станковича
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководство московского «Спартака» поддерживает главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом «Чемпионату» заявил спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Он призвал не обсуждать спекуляции и слухи, подчеркнув, что в каждом матче выигрывать невозможно. При этом, по словам испанца, в последних встречах «Спартак» играет лучше, чем на старте сезона. И, по его мнению, красно-белые должны были набирать больше очков, однако по ряду причин не получилось.

Говоря о Станковиче, Кахигао сделал акцент на том, что он является тренером команды, и обсуждать иную ситуацию было бы неуважением к специалисту. Функционер убежден, что специалист понимает, что от него требуется, и знает свои задачи лучше многих.

«Он не первый год в футболе самого высокого уровня. В этом он хочет помочь команде. И мы хотим помочь команде. Мы в этом абсолютно едины. И ни у кого нет сомнений: «Лукойл», совет директоров и все в клубе уверены в нём. Это главный тренер футбольного клуба «Спартак». И что будет через какое-то неизвестное количество времени, я вам сказать не могу. У меня нет магического шара, чтобы делать предсказания. Но сегодня Деян Станкович является нашим главным тренером. И мы его полностью поддерживаем», — сказал Кахигао.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Станкович был удален в концовке первого тайма за споры и оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова.

Ранее тренер «Спартака» заявил о плохом отношении судей к команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами