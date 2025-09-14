Помнят про Россию: в официальной трансляции ЧМ по легкой атлетике показали триколор

World Athletics, не допускающая российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, в официальной трансляции чемпионата мира в Токио показала российский триколор. Это произошло во время упоминания лучших результатов.

Перед соревнованиями по прыжкам в высоту в трансляции указали достижение Данила Лысенко, которое является лучшим в сезоне. На Кубке сильнейших в Бресте он прыгнул на высоте 2,35 м.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Глава организации Себастьян Коу заявил, что вопрос возвращения россиян на соревнования не является актуальным, пока продолжается СВО.

Ранее российских легкоатлеток начали тестировать на гендерную принадлежность.