Кого хотели наказать? Украинцы подарили белорусам бронзу пляжной Евролиги

Украина снялась с матча за бронзу Евролиги по пляжному футболу
uaf.ua

Сборная Украины отказалась участвовать в матче за бронзовые медали Евролиги по пляжному футболу, где ее соперником должна была стать команда Белоруссии. Об этом сообщают украинские СМИ.

В полуфинале жовто-блакитные уступили итальянцам 1:4, а белорусы потерпели поражение от Испании — 3:6. Сегодня должны состояться матч за третье место и финал, но теперь проведение игры за бронзу под вопросом.

Сообщается, что Министерство молодежи и спорта приказало сборной бойкотировать встречу. Это информацию в соцсетях подтвердил игрок команды Андрей Пашко.

«Сборная Украины могла сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги-2025, но, так как организаторы допустили этих *** (уродов), Украина не сможет побороться за бронзу», — заявил он.

Ранее Украинская ассоциация футбола обращалась в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с требованием отстранить белорусов от участия в турнире. Однако им было отказано — более того, Белоруссия выступает на соревнованиях с национальной символикой.

Ранее гимнасты из Украины решили бойкотировать турнир во Франции из-за России.

Все новости на тему:
Хроника
