Тарасова объяснила, почему российские фигуристы поедут на Олимпиаду

Тренер Тарасова: нашим фигуристам нужно быть на две головы выше соперников
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник завоюют право выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Уверенность в этом в комментарии порталу Sport24 выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Конечно, и Аделия, и Петр справятся с поставленной задачей. Я очень на это надеюсь. Мы едем туда, чтобы завоевывать места на Олимпиаду для своей родины», — считает специалист.

Она обратила внимание, что для достижения успешного результата спортсменам необходимо показать свой максимум и не оставить соперникам ни шанса.

«Это закон, что нам нужно быть на две головы сильнее, чтобы оказаться на вершине. Каждый должен сделать то, что должен. Ребята должны откатать свои программы так, чтобы мы кричали «бис» и «браво», — подчеркнула Тарасова.

Помимо Петросян и Гуменника, на отборочные соревнования к Олимпиаде в качестве запасных заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Квалификационный турнир пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

