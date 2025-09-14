«Отказалась наотрез»: фигуристка Щербакова рассказала об обиде на родителей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о том, как справлялась с неудачами по ходу карьеры. На встрече с болельщиками она призналась, что в какой-то момент обиделась на родителей из-за их предложения.

«Мне кажется, мой главный психолог — это я сама. Но в спорте, когда был неудачный период и была психологическая проблема, родители предлагали найти спортивного психолога. Я тогда восприняла это с обидой и отказалась наотрез. Мне кажется, было правильно, что я сама об этом думала. После того, как я в себе разобралась, всегда показывала максимум. Сейчас считаю, что это абсолютно нормально, главное, чтобы человеку становилось легче», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее Плющенко поставил на победу Щербаковой на ОИ-22 «серьезные деньги» и выиграл.