Экс-игрок «Локомотива» отказал клубу РПЛ из-за маленькой зарплаты

Бывший защитник московского «Локомотива» Пабло отказался о перехода в «Сочи» из-за того, что не устроили финансовые условия. Об этом пишет Legalbet.

Согласно указанной информации, сочинская команда предложила Пабло соглашение на 1,5 года с зарплатой в размере €40 тыс. в месяц, однако 34-летний футболист назвал этот оклад «слишком маленьким». При этом в «Сочи» сначала рассматривали вариант с арендой футболиста, а уже позднее — с полноценным трансфером.

«Сочи» вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2025/26. При этом после семи туров клуб стал главным аутсайдером Лиги и расположился на последнем, 16-м месте, набрав всего один балл.

Пабло выступал за «Локомотив» в 2021 году. Он провел за «железнодорожников» 31 матч во всех турнирах, оформил два гола и выиграл Кубок России. С 2022 года он играет за бразильский «Фламенго», при этом в сезоне-2025 он провел всего четыре поединка, а с конца января не попадал в заявку команды. Его контракт с клубом завершается 31 декабря 2025 года.

