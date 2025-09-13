Шарапова продала дом за $25 млн звезде баскетбола

Баскетболист Лука Дончич, выступающий за «Даллас Маверикс» в Национальной баскетбольной ассоциации, приобрел недвижимость, принадлежавшую российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом пишет издание The Sporting Tribune.

Сумма сделки составила $25 млн. Объект расположен в калифорнийском Манхэттен-Бич и представляет собой современный особняк площадью более 8,6 тысячи квадратных футов с пятью спальнями.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). Таким образом, Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Летом 2025 года россиянка была введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд, в ночь на 24 августа по московскому времени. Шараповой вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. За несколько дней до этого пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру Шараповой. Там отметили, что спортивное наследие Марии основано на ее упорстве, целеустремленности.

Ранее в Госдуме заявили, что гордятся Шараповой.