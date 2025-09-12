Стало известно, когда российских легкоатлетов вернут на турниры

Глава World Athletics Коу: Россия вернется к соревнованиям после оформления мира

Глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу в интервью ТАСС заявил, что российские атлеты смогут вернуться на турниры под эгидой организации после подписания мирного договора.

По его словам, вопрос возвращения россиян не является актуальным, пока продолжаются боевые действия.

«Нам нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с этой точки. Позиция рабочей группы и совета не изменилась», — заявил Коу.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

