Карпин заявил, что в «Спартаке» было сложнее, чем в «Динамо»

Карпин заявил, что в «Спартаке» ему работалось тяжелее, чем в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что текущий период карьеры, связанный с негативными результатами команды, не является для него худшим в карьере.

По его словам, во время работы в столичном «Спартаке» 16 лет назад ему приходилось сталкиваться с гораздо более сложными моментами.



«Бывало и тяжелее, наверное. В «Спартаке», например. Там вообще чуть ли не на последнем месте шли… А в «Армавире» было еще сложнее», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что суперталантом из ЦСКА заинтересовался двукратный победитель ЛЧ.