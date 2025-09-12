На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин заявил, что в «Спартаке» было сложнее, чем в «Динамо»

Карпин заявил, что в «Спартаке» ему работалось тяжелее, чем в «Динамо»
ФК «Динамо» Москва

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в интервью «Чемпионату» заявил, что текущий период карьеры, связанный с негативными результатами команды, не является для него худшим в карьере.

По его словам, во время работы в столичном «Спартаке» 16 лет назад ему приходилось сталкиваться с гораздо более сложными моментами.

«Бывало и тяжелее, наверное. В «Спартаке», например. Там вообще чуть ли не на последнем месте шли… А в «Армавире» было еще сложнее», — заявил Карпин.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

