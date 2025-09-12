Суперталантом из ЦСКА заинтересовался двукратный победитель ЛЧ

Португальский «Порту» заинтересован в покупке полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка. Об этом сообщает «Спортс».

По информации источника, двукратные победители Лиги чемпионов проявляли интерес к футболисту летом, однако конкретного трансферного предложения делать не стали.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за ЦСКА семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее Валерий Карпин заявил, что попадает в прострацию из-за «Динамо».