70-летний экс-глава «Зенита» провел 23 минуты за «Амкал» в Кубке России

Официальный канал футбольного клуба «Амкал»

70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сыграл 23 минуты за медийную команду «Амкал» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против клуба «Салют Белгород».

Он вышел на поле с первых минут на позиции нападающего. Результативными действиями Медведев не отличился, но совершил два фола.

Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Идет первый тайм, счет — 1:1.

30 августа Медведев ушел должности председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит». Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов.

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».

Ранее Медведев объяснил решение покинуть должность председателя правления в «Зените».

