В Госдуме считают, что от имени Родченкова может действовать кто-то другой

Депутат Журова: может, в публичное поле выходит уже не Родченков
Orwell Films

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы не исключила, что от его имени могут действовать другие заинтересованные лица.

«Когда ему нужно внимание, он снова, а может уже и не он, выходит в публичное поле. Тщеславие и желание получить внимание общественности заставляют его писать. Другое дело, что это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет», — заметила парламентарий ТАСС.

Сбежавший в 2016 году в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Родченков заново объявлен в розыск в России.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

Подчеркивается, что повторное объявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом в отношении Родченкова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Пострадавшими признаны министерство спорта РФ, а также несуществующий в настоящее время Антидопинговый центр России.

Ранее Родченков рассказал, кто скрывал допинговые нарушения ведущих спортсменов.

