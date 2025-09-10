Карпину дали совет

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который в минувшее воскресенье впервые за полгода вышел на футбольное поле, сможет сыграть в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака» десять минут. Об этом в интервью Vprognoze заявил экс-тренер бело-голубых Сергей Силкин.

По его словам, этот отрезок станет оптимальным для форварда.

«На весь матч Тюкавина навряд ли выпустят, но на последние 10 минут, например, очень даже может быть. Он много пропустил, тяжелая травма, но его все ждут тем Тюкавиным, каким он был», — заявил Силкин.

Тюкавин почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

