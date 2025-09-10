На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карпину дали совет

Тренер Силкин предложил выпустить Тюкавина со «Спартаком» на 10 минут
true
true
true
close
Григорий Соколов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который в минувшее воскресенье впервые за полгода вышел на футбольное поле, сможет сыграть в матче 8-го тура чемпионата России против «Спартака» десять минут. Об этом в интервью Vprognoze заявил экс-тренер бело-голубых Сергей Силкин.

По его словам, этот отрезок станет оптимальным для форварда.

«На весь матч Тюкавина навряд ли выпустят, но на последние 10 минут, например, очень даже может быть. Он много пропустил, тяжелая травма, но его все ждут тем Тюкавиным, каким он был», — заявил Силкин.

Тюкавин почти полностью пропустил весеннюю часть сезона-2024/25: на 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником ростовчан Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавину диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Футболист был прооперирован в Германии. 11 марта он вернулся в Россию.

Ранее у ЦСКА сорвался трансфер Эмболо из «Монако».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами