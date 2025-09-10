ЦСКА не смог подписать одноклубника Головина

Московский ЦСКА не смог завершить сделку по покупке экс-нападающего «Монако» Брила Эмболо. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, армейцы общались с форвардом, игрок выразил готовность присоединиться к московскому клубу, однако в последний день трансферного окна на «Монако» вышла «Ницца», предложившая за Эмболо €15 млн, куда в итоге игрок и перешел.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее тренер ЦСКА подтвердил нормализацию отношений с коллегой из «Краснодара».