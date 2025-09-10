На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько денег не хватило у СКА, чтобы не переносить матч с «Амуром»

«Матч ТВ»: СКА не хватило 15-20 млн руб. для организации игры с «Амуром» дома
true
true
true
close
Хоккейный клуб СКА

Руководство петербургского СКА обосновало решение о переносе домашнего матча с хабаровским «Амуром» на Дальний Восток для того, чтобы сэкономить денег. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, если бы клуб все же решился найти свободное окно для проведения игры в родном городе, то должен был бы выплатить соперникам солидную сумму.

«Везти «Амур» в другую дату приведет к тому, что СКА должен будет заплатить 15–20 млн рублей дальневосточному клубу за логистику. Поэтому найдено очевидное решение, что СКА сыграет в Хабаровске», — заявил источник.

СКА проиграл оба матча в новом сезоне КХЛ после увольнения Романа Ротенберга, который работал в Петербурге с января 2022 года. В межсезонье армейцев возглавил Игорь Ларионов.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее СКА объяснил, зачем решил провести домашний матч в Хабаровске.

