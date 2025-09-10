СКА объяснил, зачем решил провести домашний матч в Хабаровске

СКА объяснил, зачем решил провести домашний матч с «Амуром» в Хабаровске

Пресс-служба петербургского СКА в своем Telegram-канале заявила, что решение о переносе домашнего матча с хабаровским «Амуром» на Дальний Восток связано с ледовым шоу, которое пройдет на январских каникулах на домашней арене армейского клуба.

Медиаслужба СКА призвала поддержать команду на выезде и заявила, что клуб компенсирует часть стоимости сезонного абонемента.

«Мы бы очень хотели встретить Новый год вместе с вами, но в начале января Ледовый традиционно занят праздничными мероприятиями, поэтому для оптимизации логистики с Амуром проведем на Дальнем Востоке две игры подряд, одна из которых станет для армейцев домашней», — говорится в заявлении клуба.

СКА проиграл оба матча в новом сезоне КХЛ после увольнения Романа Ротенберга, который работал в Петербурге с января 2022 года. В межсезонье армейцев возглавил Игорь Ларионов.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее сообщалось, что команда из Китая проведет больше матчей КХЛ в Петербурге, чем СКА.