Российских фигуристов благословили на участие в олимпийском турнире

Митрополит Митрофан благословил Гуменника и Петросян на квалификацию к ОИ-2026

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан благословил российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян на участие в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российские фигуристы являются национальным достоянием.

«Чтобы Господь им даровал новые, свежие силы, и чтобы Ангел-Хранитель никогда не отступил от них. Победа будет за нами», — заявил Митрофан.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

