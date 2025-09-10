Счетная палата обнаружила хищение 10 ноутбуков на базе сборной России

Счетная палата заявила о признаках хищения имущества на базе «Новогорск», говорится в опубликованном отчете на ее сайте.

В ходе проведенной проверки, чьи результаты были обнародованы зампредом Галиной Изотовой, были обнаружены признаки хищения ноутбуков на сумму более 1,5 млн руб.

Техника была закуплена в 2024 году для проведения спортивных мероприятий сборных России и учтена на балансе организации. 20 марта 2025 года она была вывезена с территории базы без оформления необходимых документов и осмотра автотранспорта дежурными сотрудниками охраны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

