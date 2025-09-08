16-летний велогонщик умер на трассе во Франции

Велогонщик Ноа Сартис скончался во время заезда во французском Курсмоне на западе страны. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, 16-летнему спортсмену, шедшему на большей части дистанции в лидирующей группе, внезапно стало плохо, после чего он рухнул на землю. Прибывшие на место медики попытались тщетно спасти Сартиса, причиной его гибели стала остановка сердца.

Спортсмен принимал участие в юниорской гонке среди атлетов до 17 лет. После инциднта организаторы приняли решение отменить старт взрослой группы и досрочно прекратили соревнования.

Ранее 70 человек получили травмы во время завала на велогонке в Бад-Дюрхайме.