70 человек пострадали во время завала на велогонке

Bild: 70 человек получили травмы во время завала на велогонке в Бад-Дюрхайме

Порядка 70 велогонщиков получили травмы во время завала на трассе в Бад-Дюрхайме. Об этом сообщает газета Bild.

Старт носил любительский характер, принять участие могли в нем все желающие. Причиной инцидента стала ошибка одного из велогонщиков в месте сужения трассы, вызвавшая скопление спортсменов — гонщики цеплялись друг за друга велосипедами и падали, после чего на скорости в образовавшуюся толпу влетали другие гонщики.

Порядка 20 из 70 пострадавших получили серьезные травмы. После массовой аварии организаторы остановили велогонку и отменили все остальные мероприятия.

