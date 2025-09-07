На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
70 человек пострадали во время завала на велогонке

Bild: 70 человек получили травмы во время завала на велогонке в Бад-Дюрхайме
Игорь Онучин/РИА Новости

Порядка 70 велогонщиков получили травмы во время завала на трассе в Бад-Дюрхайме. Об этом сообщает газета Bild.

Старт носил любительский характер, принять участие могли в нем все желающие. Причиной инцидента стала ошибка одного из велогонщиков в месте сужения трассы, вызвавшая скопление спортсменов — гонщики цеплялись друг за друга велосипедами и падали, после чего на скорости в образовавшуюся толпу влетали другие гонщики.

Порядка 20 из 70 пострадавших получили серьезные травмы. После массовой аварии организаторы остановили велогонку и отменили все остальные мероприятия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее мотоцикл несовершеннолетнего гонщика улетел в толпу детей.

Летние виды спорта
