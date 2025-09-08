На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ротенберг предложил Карпину помощь в спасении «Динамо»

Роман Ротенберг предложил услуги помощника Валерию Карпину в «Динамо»
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что готов помочь наставнику московского «Динамо» Валерию Карпину. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ротенберг, вошедший в межсезонье в совет директоров хоккейного «Динамо», назвал футбольных одноклубников братьями, и с уверенностью отметил, что Карпину по силам исправить положение в турнирной таблице чемпионата России.

«Я всегда готов помочь футбольной франшизе. Мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю. И еще раз скажу: в поражениях всегда виноват тренер. Он отвечает за то, что команда проигрывает. А к победе причастны все», — заявил Ротенберг.

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне и теперь совмещает пост, тренируя также сборную России. Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» проиграл дело в суде.

