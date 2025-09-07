Карпин рассказал, на что готова сборная России

Карпин заявил, что сборная России может бороться за выход из группы на ЧЕ или ЧМ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин «Матч ТВ» после победы над Катаром в товарищеском матче заявил, что его команда в текущем составе боролась бы за выход из группы на чемпионате мира или Европы.

По его словам, исход этой борьбы мог бы оказаться любым.

«То, что поборолись бы за выход из группы, — поборолись бы. А как получилось бы — другой вопрос», — заявил Карпин.

Встреча прошла в Дохе и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

