Головин рассказал, куда бы попала сборная России в текущем составе

Головин заявил, что современная сборная России попала бы на Евро
Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «Матч ТВ» после победы над Катаром в товарищеском матче заявил, что сборная России в текущем составе легко бы прошла отбор на чемпионат Европы по футболу.

По его словам, игрокам вполне по силам пройти квалификацию на континентальное первенство.

«Проход на большой турнир точно. 100% на Евро вышли бы. Все хотят играть, думаем, что вернемся. Но мы привыкли к тому, что есть», — заявил Головин.

Встреча прошла в Дохе и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что сборная России продлила беспроигрышную серию до 19 игр.

