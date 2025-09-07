«Барыс» обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Астанинский «Барыс» переиграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в столице Казахстана на «Барыс-Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 в дополнительное время. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ансар Шаихмедденов, Кирилл Савицкий, Тайс Томпсон и Райли Уолш. У проигравшей команды отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Ролжер и Пьеррик Дьюб.

Для челябинской команды это поражение стало вторым в двух матчах сезона, астанинцы выиграли первую для себя игру сезона.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Тренер ярославцев Игорь Никитин по окончании сезона вернулся в ЦСКА. При этом «Локомотив» не вручил ему чемпионский перстень за победу в турнире. Место Никитина на посту главного тренера «железнодорожников» занял канадский специалист Боб Хартли.

