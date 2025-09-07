На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин объяснил, каким бы был состав сборной в официальных матчах

Карпин заявил, что в официальных играх состав сборной был бы другим
Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе на товарищеские матчи с командами Иордании и Катара. В эфире «Матч ТВ» он констатировал, что если бы предстояло проводить официальные матчи, сборная была бы укомплектована иначе.

«Понятно, что составы и на первый матч, и на второй, если бы это были официальные игры, были бы другими. Состав с Иорданией и состав с Катаром тоже были бы другие — больше подстраивались бы под соперника. Сейчас разбор соперника происходит точно так же, как и в официальном матче, но другое дело, что мы больше все равно, учитывая соперника, отталкиваемся от себя, — сказал Карпин.

Сборная России начала осеннюю серию товарищеских игр противостоянием с Иорданией. 4 сентября в Москве на «Лукойл Арене» они сыграли вничью 0:0. Следующим соперником подопечных Валерия Карпина станут хозяева последнего чемпионата мира – сборная Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября, и начнется в 18:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее игрок сборной России заявил, что в Катаре у многих «вспотел паспорт».

