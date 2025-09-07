На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая девушка Роналду порадовалась победе Соболенко на US Open

Модель Ирина Шейк поздравила Соболенко с победой на US Open
Robert Deutsch/IMAGN IMAGES/Reuters

Российская модель и актриса Ирина Шейк, ранее встречавшаяся со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, поздравила белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США. Об этом она написала в соцсетях.

«Поздравляю», — сказала Шейк, отметив в записи Соболенко.

Белоруска в финале американского турнира Большого шлема одержала верх над хозяйкой корта, теннисисткой с российскими корнями Амандой Анисимовой. Арина выиграла в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Спортсменки встретились в 10-й раз. Отметим, что Анисимова сохраняет преимущество по личным встречам. 6-4.

Соболенко стала второй спортсменкой после Серены Уильямс, сумевшей защитить титул на US Open в женском одиночном разряде.

Мужской финал будет сыгран в воскресенье, 7 сентября. За трофей поборются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. В полуфинале Синнер в четырех сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. В свою очередь, Алькарас не испытал больших проблем в противостоянии с легендарным Новаком Джоковичем — 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

Ранее Соболенко получила рекордные призовые.

