Соболенко получила рекордные призовые за победу на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заработала рекордные призовые на Открытом чемпионате США. Сумма ее выигрыша составила $5 млн.

Общий призовой фонд турнира — $90 млн. Соболенко, таким образом, стала обладательницей самой большой суммы призовых за всю историю тенниса. Ранее заработать столько не удавалось никому как среди мужчин, так и среди женщин.

В финале турнира белорусская спортсменка взяла верх над представительницей США Амандой Анисимовой. Для победы Арине хватило двух сетов, матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). После успеха она получила поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Поздравляю с очередной победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Гордимся тобой и желаем новых достижений», – заявил белорусский лидер в обращении к теннисистке.

Также Соболенко повторила достижение Серены Уильямс. Она стала второй теннисисткой в истории WTA, сумевшей защитить титул на американском турнире Большого шлема.

