«Я следующий за пояс, Дана»: Дагестанец разбил непобежденного бразильца

Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов нанес первое в карьере поражение бразильцу Кайо Борральо. Их встреча стала главным событием турнира в Париже.

Имавов выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей. После победы он обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту, заявив, что готов драться за чемпионский титул в среднем весе.

«Учитывая обстоятельства, я очень рад своему выступлению. Не знаю, что у меня было на правой ноге, сухожилие или что-то с пяткой, но было очень больно. Я хотел финиш, не получилось, но я удовлетворен боем.

Я следующий за пояс, Дана! Никаких сомнений. 10 лет он не проигрывал, и я побил его, и побил красиво», — сказал Нассурдин после боя.

30-летний Имавов выступает в UFC с 2020 года. Победа над Борральо стала для него девятой в рамках промоушена, также на его счету два поражения.

Помимо этого поединка, в рамках предварительного карда UFC Fight Night 258 выступил россиянин Ринат Фахретдинов. Он победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой же минуте.

