«Я следующий за пояс, Дана»: Дагестанец разбил непобежденного бразильца

Боец Имавов победил Борральо на турнире UFC Fight Night 258
Jeff Bottari/UFC/Getty Images

Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов нанес первое в карьере поражение бразильцу Кайо Борральо. Их встреча стала главным событием турнира в Париже.

Имавов выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей. После победы он обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту, заявив, что готов драться за чемпионский титул в среднем весе.

«Учитывая обстоятельства, я очень рад своему выступлению. Не знаю, что у меня было на правой ноге, сухожилие или что-то с пяткой, но было очень больно. Я хотел финиш, не получилось, но я удовлетворен боем.

Я следующий за пояс, Дана! Никаких сомнений. 10 лет он не проигрывал, и я побил его, и побил красиво», — сказал Нассурдин после боя.

30-летний Имавов выступает в UFC с 2020 года. Победа над Борральо стала для него девятой в рамках промоушена, также на его счету два поражения.

Помимо этого поединка, в рамках предварительного карда UFC Fight Night 258 выступил россиянин Ринат Фахретдинов. Он победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой же минуте.

Ранее был назван фактор, благодаря которому Махачев станет чемпионом UFC.

