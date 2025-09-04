На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Маддалены нет шансов: назван фактор, благодаря которому Махачев станет чемпионом UFC

Боец Нурмагомедов: Махачев — лучший боец вне весовых категорий
true
true
true
close
UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев завоюет титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Выступающий в Лиге профессиональных бойцов (PFL) Усман Нурмагомедов рассказал порталу MMA Fighting, почему.

«Я думаю, Ислам станет чемпионом в полусреднем весе. Его навыки лучше, чем у Маддалены. У Джека есть только бокс. Если Ислам повалит тебя на землю, то будет держать весь раунд. Конечно, Исламу будет нелегко, потому что это другой вес. Но психологически Ислам очень силен, он лучший боец вне весовых категорий», — утверждает Нурмагомедов.

Махачев отказался от титула чемпиона UFC в легком весе, чтобы побороться за пояс в полусредней категории. Его титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке 16 ноября.

«Джек станет очень сложным соперником для Ислама. Однако я верю, что у Махачева есть все шансы составить ему конкуренцию», — заявил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Ранее Махачева назвали мешком с дерьмом.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами