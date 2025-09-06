На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кто помешает пить его дома при детях?» в Госдуме выступила за возвращение пива на стадионы

Олимпийская чемпионка и депутат Журова призвала вернуть пиво на стадионы
Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном возобновлении продажи пива на российских стадионах во время футбольных матчей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Эти ограничения вводили, когда была ощутимая алкоголизация населения, к тому же болельщики тогда вели себя часто неадекватно. Сейчас все нормализовалось, можно возвращать [пиво на стадионы]. На чемпионате мира все прошло мирно», – напомнила Журова.

Депутат допустила, что напитки с невысоким содержанием алкоголя вернут на футбольные арены в ближайшее время. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что тема возвращения пива на стадионы может оказаться в повестке дня в осенней сессии Госдумы.

«Вопрос только в том, что, возможно, не стоит его [пиво] продавать на детских, семейных секторах. Хотя кто помещает пить его дома при детях? Сейчас на аренах обеспечивается безопасность, наш народ к этому готов, все будут вести себя адекватно», – добавила Журова.

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах в России действует с 2005 года. Исключение было сделано лишь для игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее в сборной России объяснили, почему проиграли Саудовской Аравии.

