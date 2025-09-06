В сборной России объяснили, почему проиграли Саудовской Аравии

Защитник молодежной сборной России Максим Шнапцев в интервью Legalbet заявил, что команда уступила сверстникам из Саудовской Аравии из-за недопонимания.

Игра, которая состоялась 5 сентября в Химках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Не хватило немного взаимопонимания и времени, чтобы сыграться. Уверен, что в следующем матче мы выиграем. Они вышли и только провоцировали нас. Никакого футбола у них я не увидел», — заявил Шнапцев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Криштиану Роналду дважды за день обновил мировой рекорд.