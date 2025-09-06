Российская шахматистка пожаловалась на хейт из-за слов про отказ украинки жать руку

Шахматистка Гунина заявила, что столкнулась с негативом после слов про украинку

Российская шахматистка Валентина Гунина в своем Telegram-канале призналась, что получила много негативных комментариев и хейта после того, как рассказала про отказ представительницы Украины Марии Музычук пожать ей руку.

«Хейтеров-то набежало сразу. Особенно на мове. Канал не про политику. А про шахматного поросенка, напоминаю. Нечего писать гадости и ставить дурацкие смайлики. Всем добра!» — написала Гунина.

Спортсменки встречались в первом туре на турнире Grand Swiss — 2025. Музычук не пожала сопернице руку перед матчем, а после одержала победу.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду.