Российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду

Россияне досрочно стали победителями Всемирной юношеской шахматной олимпиады среди спортсменов до 16 лет, которая проходит в Барранкилье (Колумбия).

В составе российской команды выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

В предпоследнем туре российские шахматисты одержали победу над второй сборной Казахстана и расположились на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 16 баллов. На втором месте расположились шахматисты из Белоруссии, набравшие 13 очков.

В заключительном туре россияне сыграют с белорусами. Даже в случае победы белорусские шахматисты не смогут обойти российскую сборную в таблице.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом при условии, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

