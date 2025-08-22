На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду

Россияне выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду
true
true
true
close
Depositphotos

Россияне досрочно стали победителями Всемирной юношеской шахматной олимпиады среди спортсменов до 16 лет, которая проходит в Барранкилье (Колумбия).

В составе российской команды выступали Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков и Анна Шухман.

В предпоследнем туре российские шахматисты одержали победу над второй сборной Казахстана и расположились на первом месте в турнирной таблице, имея в активе 16 баллов. На втором месте расположились шахматисты из Белоруссии, набравшие 13 очков.

В заключительном туре россияне сыграют с белорусами. Даже в случае победы белорусские шахматисты не смогут обойти российскую сборную в таблице.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

21 июля Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до командного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир пройдет в ноябре в испанском городе Линарес. Решение было принято на заседании FIDE: россиянки выступят под нейтральным флагом при условии, если будет получено письмо об отсутствии возражений от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее 10-летняя шахматистка установила рекорд, обыграв гроссмейстера.

Летние виды спорта
