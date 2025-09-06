В полиции допросят игроков «Крыльев Советов» из-за их повышенных зарплат

Сотрудники правоохранительных органов проведут допросы с несколькими игроками самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, вызов игроков на допрос связан с намерением полицейских выяснить, за что игроки получали повышенные бонусы и зарплату. Отмечено, что нынешнее руководство команды смутила работа предыдущего руководства, поэтому было принято решение обратиться в МВД. В отдел, предварительно, вызвали до десяти футболистов.

При этом указано, что это не связано с делом агента Павла Андреева.

4 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что 26 футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ), были вызваны на допрос в правоохранительные органы. Допрос связан с расследованием по делу в отношении агента Павла Андреева, которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Андреев был обвинен в том, что шантажировал бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова перед выборами на эту должность (его пост занял Федорищев), угрожая забрать из «Крыльев Советов» ключевых игроков и тренера Игоря Осинькина, что могло привести к вылету клуба из РПЛ. Сообщалось, что Андреев требовал продлить контракт с Александром Солдатенковым с агентской комиссией в 130 млн рублей.

Ранее Валерию Карпину посоветовали уйти в отпуск и отдать все заработанные в сборной деньги.